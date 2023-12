Pute et soumise

Lorsque ses parents se séparent, violemment, la vie d'une jeune fille bascule. Elle grandit sous les coups et les brimades avant d'être mise à la porte de son domicile, à sa majorité. Commence alors l'enfer de la rue, cette fois sous l'emprise d'un proxénète. Comment dire l'impensable, la honte et la peur et retrouver le respect de soi-même ? C'est un long chemin à parcourir, de l'ombre vers la lumière, du regard des autres à l'amour de soi.