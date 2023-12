Les enfants de l'éclipse Tome 4 : Rivières de feu

Quand l'avenir de tous est en jeu, il faut parfois savoir se libérer du poids des traditions. Face aux interdits du Code, Emelie et Valérian ont officiellement déserté leurs Ordres. Mais hors de question de fuir pour autant. Les rebelles ont besoin d'eux, tout comme Sinoan, l'héritier de la couronne volée d'Olésia. Alors que leur ennemie se révèle plus dangereuse qu'ils ne s'y attendaient et semble anticiper tous leurs faits et gestes, les héros de la rébellion pourraient bien finir par passer pour des criminels, déserteurs et usurpateurs. C'est pourtant entre leurs mains que repose l'avenir du peuple. L'espoir est-il une force suffisante pour changer le monde ? Non. Mais il peut peut-être suffire pour renverser une reine. Enfin, pas sans l'intervention de quelques Enfants de l'Eclipse. #Fantasy #Romance #Complot #Rébellion