Sergey Kononov .1

Depuis sa première exposition personnelle à Paris en 2016, l'artiste ukrainien Sergey Kononov a très vite été considéré comme l'un des peintres les plus intéressants de sa génération. Empruntant au "style sévère" de la peinture soviétique des années 1950, au portrait baroque, à l'expressionnisme et même à l'iconographie byzantine, l'artiste impose sa personnalité avec force et intelligence. Il dépeint avec tendresse et acharnement ses contemporains, amis proches pour la plupart, dans leurs doutes, leur rage et leurs désirs. Si les sujets restent, la peinture, elle, évolue en même temps que l'âge de ses modèles.. Cette première monographie de l'artiste rassemble une sélection d'oeuvres emblématiques de 2015, date de son installation à Paris, à 2023.