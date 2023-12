Benoit XVI. Ouvrier à la vigne du Seigneur

Né en Bavière en 1927, mort à Rome le 31 décembre 2022, Joseph Ratzinger fut, sous le vocable de Benoît XVI, le premier pape élu au XXIème siècle et, en 2013, le premier depuis six siècles à renoncer à sa fonction, à l'issue d'un pontificat difficile. Ordonné prêtre en 1951, ce théologien brillant, professeur reconnu, est nommé archevêque et cardinal en 1977 et très vite appelé à de hautes fonctions par Jean-Paul II, qui fait de lui de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1981. Il servira le pape polonais comme son ombre avant de devenir son successeur, à sa propre surprise. Réputé conservateur, Benoît XVI se présentait avant tout comme un " serviteur de la vérité " et un " humble ouvrier à la vigne du Seigneur ". Une vie consacrée à l'Eglise et à la pédagogie de la foi, présentée dans une BD complétée de douze pages inédites.