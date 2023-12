Avec Bigeard

Parti soldat du rang, il finira Général et ministre ! Marcel Bigeard est inséparable des conflits de l'armée française de la deuxième moitié du vingtième siècle : né à Toul en 1916, il est incorporé comme deuxième classe en 1936 lors de son service militaire, dont il sort comme caporal-chef en 1938 ; la guerre le rappelle, il ne quittera plus l'armée ; de la Résistance à l'Indochine, de l'Algérie aux responsabilités de secrétaire d'Etat à la Défense, de 1939 à 1976, il fait figure de combattant par excellence, soldat d'instinct, meneur d'hommes, infatigable baroudeur et homme d'action, témoin d'un demi-siècle d'affrontements.