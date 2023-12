Kaioh Dante Tome 4

Orca et sa troupe ayant rejoint l'équipage, Dante et la marine britannique continuent leur périple en mer accompagnés de ses derniers. Ils se retrouvent vite poursuivis par une nouvelle assaillante ressuscitée par José, dans le but de récupérer le livre de Dante... Mais cette dernière, n'est pas la seule à en avoir après Element. Lors d'un échange entre la marine française et la marine britannique, Napolio tend un piège à Dante, et essaie de lui subtiliser le livre...