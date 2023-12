La vie en rouge

Quand Gabriel, flic sur la touche, rencontre Eva, une Escort-girl, ils s'épaulent l'un l'autre. Lui, en manque de reconnaissance, d'amitié et de fric, et elle qui a besoin d'un chauffeur porte flingue. Il découvre la vie d'une escort-girl et peu à peu il tente de la faire raccrocher. Mais il aime aussi redresser les torts des clients pervers où sa violence rend la justice. Bientôt le milieu fait chanter l'ancien flic devenu proxénète, et Gabriel doit acheter la sécurité de sa protégée au prix fort, en assurant un braquage. Eva fi nit par raccrocher et devient sa petite amie. Blanchi par l'enquête disciplinaire, Gabriel doit réintégrer la police alors que sévit un tueur de prostituées, Porte de la Chapelle. Dans un Paris aux nuits épaisses, rempli de ténèbres trouées de néons rouges, Eva et Gabriel sont deux âmes égarées sur la voie de leur chute ou de leur rédemption.