Charles le Malchanceux (1635-1707)

En 1675, entre Dieppe et Rouen, un jeune homme se blesse à la suite d'une chute de cheval. Il s'agit de Charles Sanson, grand voyageur et ancien officier du Roi. Recueilli dans une chaumière avoisinante, il est soigné par Marguerite dont il tombe très vite sous le charme et entretient une relation discrète. Quelque temps plus tard, alors qu'un condamné est amené au pilori sur la place publique de Dieppe, Charles découvre avec stupéfaction que le bourreau n'est autre que Pierre Jouenne, le père de sa bien-aimée. Recherché par ce dernier pour avoir déshonoré sa fille, et exigeant que les jeunes tourtereaux officialisent leur relation, Charles comprend alors qu'un mariage avec Marguerite le lierait pour toujours à l'une des plus grandes familles d'exécuteurs du royaume, l'obligeant alors à revêtir la profession de bourreau à son tour. Charles doit-il fuir ou se soumettre ? S'inspirant de la véritable histoire du premier de la lignée des Sanson, Benoît Leclercq brode avec talent un roman empli de détails et vérités glaçantes sur la profession de bourreau au XVIIe siècle.