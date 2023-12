TUT... TUT... TUT... Embarcation immédiate pour le ferry ! A bord d'un joyeux ferry-boat, Popeye est inconsolable ; il vient de perdre son bateau de pêche, éventré par le voilier d'un touriste hollandais. Heureusement, il trouve du réconfort auprès de ses amis de toujours : Dédou le capitaine et le pastis ! Ali, lui, alors qu'il a bien du mal à se dépatouiller avec la langue française, vient chercher du travail. Un Américain veut racheter le Vieux-Port pour le transformer en parc d'attractions tandis qu'un musicien Rom fait la manche, deux prostituées sèment la zizanie et un ex-Baumettes, voleurs de kebabs et de fleurs municipales, se promène tranquillement sur le pont. Sur le ferry-boat - où se mêlent et s'animent des personnages hauts en couleur - règnent la bonne humeur, la solidarité, le pastis et surtout, l'âme de Marseille ! Dans cet ouvrage léger et drôle, Ginette Dubouis plonge le lecteur au coeur du Vieux-Port où situations cocasses et expressions farfelues s'entremêlent sous le soleil de Marseille.