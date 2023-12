Un secret si dangereux ; Sous surveillance rapprochée

Série " Le clan des Winston " - Tomes 1 & 2 / 4 Pour protéger les membres de leur clan, les frères Winston sont prêts à tout. Un secret si dangereux, Carla Cassidy Enceinte ! Abasourdie, Debra sent le désarroi la gagner. Impossible de révéler à Trey Winston, le fils de la vice-présidente des Etats-Unis, qu'elle attend son enfant. Trey dont les fiançailles seraient rompues et la carrière politique brisée si on apprenait qu'il a passé une nuit avec la secrétaire de sa mère... Mais, un jour, elle manque périr alors que les freins de sa voiture lâchent. Puis sa maison est incendiée. Comprenant que sa vie est en danger, Debra révèle tout à Trey... Sous surveillance rapprochée, Jennifer Morey Thad Winston a deux priorités : protéger sa famille et préserver son indépendance. Pourtant, lorsqu'il fait la connaissance de Lucy Sinclair, la jolie infirmière qui veille sur sa mère, il ne se reconnaît plus. A la fois attiré par Lucy et terrifié à l'idée de nouer avec elle une relation, il décide d'éviter la jeune femme. Mais, une nuit, c'est le choc : il apprend que Lucy est prisonnière de l'homme qui a failli tuer sa mère et que lui seul peut la sauver... Romans réédités