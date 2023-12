Les jumeaux du nouvel an ; Son voeu pour Noël ; Celui qu’elle aimait encore

Les jumeaux du nouvel an, Louisa Heaton Fraîchement arrivée à New York, Natalie décide de se concentrer sur son nouveau travail de sage-femme. Certes, elle n'aura probablement jamais d'enfants, mais sa vie sera pleine de bébés ! Rien ne se passe comme prévu, pourtant. Un baiser le soir du nouvel an, suivi d'une nuit d'ivresse, et tout bascule ! Son amant se trouve être son nouveau collègue. Quant à leur idylle inattendue, elle donne bientôt lieu à un miracle : des jumeaux... Son voeu pour Noël, Sue MacKay Maman célibataire, Claire ferait n'importe quoi pour sa fille. Mais, quand cette dernière réclame au Père Noël la seule chose qu'elle ne pourra avoir - un câlin de son papa disparu -, Claire est dévastée. Jusqu'à ce qu'un nouveau collègue, ému de leur sort, se mette en tête de leur faire vivre des fêtes inoubliables. Auprès de Nicolas, Claire se sent si heureuse... Serait-il capable de lui offrir le plus beau des cadeaux : une famille ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Celui qu'elle aimait encore, Tina Beckett - réédité