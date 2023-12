Le Patrimoine - Histoires de transmission en Bourgogne-Franche-Comté

- Les édifices et les objets patrimoniaux sont partout dans notre cadre de vie. Ils portent la mémoire et racontent les histoires de ceux qui, célèbres ou inconnus, historiques ou contemporains, les ont construits, décorés et occupés. - La Fondation du patrimoine, acteur majeur de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine français, a sélectionné des exemples emblématiques dans tous les départements : l'abbaye de Cîteaux (21), Le château de Joux (25), la maison Pasteur (39), les zones humides du PNR du Morvan (58), la chapelle Saint-Colomban d'Annegray (70), les grilles du château de Pierre-de-Bresse (71), la maison Colette (89), le fort de Justice (90)... - Guy Sallavuard raconte des histoires humaines avec sa plume à la fois précise et légère et Francis Meslet nous fait voir les lieux avec ses yeux et ses objectifs bien placés. En couverture : le château de Joux (Doubs)