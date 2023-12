Ramiro Intégrale

Tout commence à la fin du XIIe siècle, en Espagne, et s'achève dans un Quercy encore sauvage. Une époque médiévale très rude, avec l'al-Ándalus - ces terres de la péninsule ibérique et parfois du sud de la France sous domination musulmane -, ses grandes batailles (Alarcos, Las Navas de Tolosa...), la route de Compostelle, les Wisigoths... La série Ramiro voit le jour dans Femmes d'Aujourd'hui en 1974, et s'y poursuit jusqu'en 1983. William Vance y déploie sa science du découpage, un dessin en constante évolution. Jacques Stoquart, Vance lui-même et, plus anonymement, André-Paul Duchâteau, participent à son écriture. Perfectionniste, William Vance retouche et ré-agence sans cesse ses planches, signant là son chef-d'oeuvre graphique. Cette intégrale, chronologique et respectueuse de l'artiste, lui offre son ultime écrin.