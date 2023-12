Comment s'évader du Japon ?

En ce jour anniversaire de la Bérézina, un des plus puissants hommes d'affaires de la planète est interpellé dans son jet personnel, à l'aéroport de Tokyo. Les Japonais, de manière inattendue et suicidaire, s'emparent de l'homme pour l'incarcérer. De manière tout aussi inattendue, l'homme adepte de Rocambole, s'évade avec une douceur, au goût de vaseline, que ses geôliers ont du mal à digérer. Vexés comme des poux sur la tête d'un chauve, ils décident de venger leur honneur. Mal leur en prit, mais leur détermination est sans limite. Une équipe d'Européens, rompus aux enlèvements en tout genre, pieds et points liés, réussit l'exploit de saisir le fugitif. On ne sait pas pourquoi, le responsable de cet enlèvement se soumettra à un exemplaire Hara-kiri, courageux et fatal, pour sauver son honneur, celui de sa famille et de son pays.