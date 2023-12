Les extraordinaires aventures des enfants indigo Tome 2 : Les Bifaces aux portes d'Armageddon

Matty et Jenny découvrent par hasard l'origine du virus qui sévit sur la terre : la collision d'un astéroïde très spécial portant un message de secours. Déterminés à sauver la planète, les deux amis acceptent d'aider les extraterrestres forcés à trouver une nouvelle source d'énergie solaire. Mais qui s'amuse à mettre en jeu l'avenir de l'univers ? Un rébus intergalactique sans temps mort s'annonce à nos deux héros propulsés dans un voyage dans le temps et l'espace. Dans ce deuxième tome, Eugénie Baxellerie livre un opus brillant d'inventivité et, dans un rythme trépidant, entraîne le lecteur dans une extraordinaire aventure regorgeant de secrets à percer à jour.