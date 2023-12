La ferme des maudits

Albert, 22 ans, vit à Montolivet, un quartier ordinaire de Marseille. Pour échapper à l'ennui, il fréquente un bar où il se lie d'amitié avec des membres d'une organisation mafieuse. Il fait la connaissance de Jacques Muller qui dirige un réseau de prostitution dans la ville et s'éprend d'Odile, une jeune fille que celui-ci souhaite recruter. En entamant leur liaison, les deux amants s'engagent dans une course effrénée contre la montre... Sauront-ils échapper à la vengeance du proxénète ? Dans ce roman haletant, Georges Jean Tron entraîne le lecteur au coeur d'une intrigue d'une criante actualité et aborde subtilement les thèmes de la criminalité, de l'amour et des pièges qui sillonnent la vie.