Un scandaleux souvenir ; Pour l'amour de Mateo

Un scandaleux souvenir, Kim Lawrence Lorsque Raoul Di Vittorio la rattrape à l'aéroport alors qu'elle s'apprêtait à partir, Lara est bouleversée. Loin de lui avouer son amour, Raoul lui propose un odieux contrat : un mariage à durée déterminée en échange de trois cent mille dollars, le temps de faire croire à son père mourant qu'il a enfin trouvé la femme de sa vie. Bien qu'outrée, Lara sait hélas qu'elle n'a pas le choix - à la veille d'être remerciée par son patron, elle ne peut qu'accepter... D'autant que le souvenir de la nuit d'amour qu'elle a passée entre les bras de Raoul la hante toujours. Pour l'amour de Mateo, Chantelle Shaw En découvrant le visage de son nouveau patron, Lauren sent le sol vaciller sous ses pieds. Car il n'est autre que l'homme qu'elle a quitté deux ans plus tôt, le coeur brisé, en comprenant qu'il ne voyait en elle qu'une maîtresse agréable et commode. Comment aurait-elle pu lui avouer qu'elle attendait un enfant de lui alors qu'il n'imaginait pas un seul instant s'engager auprès d'elle ? Aujourd'hui, Lauren sait qu'elle risque de tout perdre s'il découvre la vérité qu'elle lui a cachée... Romans réédités