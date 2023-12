Terreur au sommet ; Le coeur d'un protecteur

Terreur au sommet, Cindi Myers Série " Missions en montagne " - Tome 3/4 Un seul devoir : rechercher et secourir les victimes... Eagle Mountain est la cible d'attaques à la bombe qui terrorisent la population. Deni Traynor, enseignante, réchappe de peu à une explosion. Mais au-delà de la peur de mourir, elle ne peut s'empêcher de craindre que son père, disparu depuis des années, soit impliqué d'une façon ou d'une autre. Elle fait équipe avec Ryan Welch, membre des sauveteurs de la ville, afin d'arrêter le tueur avant qu'il ne frappe de nouveau. Et c'est au coeur de l'adversité que naît une attirance aussi puissante qu'inattendue... Le coeur d'un protecteur, Dolores Fossen Nick Brodie connaît bien la femme qui vient d'entrer par effraction chez lui et pointe un revolver sur lui. L'enfant qu'elle porte dans ses bras ne lui est pas inconnu non plus. Sept mois plus tôt, il a aidé cette ancienne agente, Hallie Stanton, à sauver ce nourrisson d'un trafic d'enfants. Voilà qu'aujourd'hui elle est en fuite, et elle a désespérément besoin de son aide pour échapper au kidnappeur, un tueur sans merci. Nick et Hallie réussiront-ils à garder la tête froide pour protéger l'enfant, alors que le désir enflamme leurs sens ?