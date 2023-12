Les conséquences de la passion ; Le risque d'une seconde chance

Les conséquences de la passion, Yahrah St. John Shantel sort de sa zone de confort en assistant à une vente aux enchères dont le prix est une soirée avec le frère de son meilleur ami. Roman, qui l'ignorait jusque-là, lui lance des regards de braise, et elle ne tarde pas à céder à la tentation. Mais leur nuit torride a une conséquence imprévue : elle est enceinte. Et voilà que Roman lui propose un mariage de convenance ! Or Shantel attend bien plus de l'homme pour lequel elle brûle déjà... Le risque d'une seconde chance, Sophia Singh Sasson Nisha est stupéfaite quand elle découvre que l'hôtelier sur le point d'investir dans sa marque de vêtements n'est autre que son premier amour, Sameer. Celui qui lui a brisé le coeur huit ans plus tôt... Elle sait que s'associer avec lui est risqué, surtout lorsque le désir la ramène dans son lit. Nisha est perdue : bien que Sameer tente de se racheter de ses erreurs passées, elle ignore si elle peut à nouveau lui faire confiance...