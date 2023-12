L'absurde aventure d'Edgar Glouton

Désabusé par la compagnie de ses semblables et scolairement revêche, le jeune Edgar Glouton entreprend, à sa manière, de marcher dans les pas du philosophe H. D. Thoreau. Il décide ainsi de fuguer afin de vivre de nature et de lecture. Parfaitement arrogant et détestable, Edgar devra composer avec des rencontres absurdes et des amitiés inattendues. Poursuivi par les sbires d'un bandit local envoyés par son père et accompagné de son fidèle caméléon, le jeune homme croisera la route de personnages toujours plus burlesques lui offrant, parfois malgré eux, une aide plus ou moins bienvenue. Ce roman, au style pur et efficace, dépeint sans concession une Provence peuplée d'êtres étonnants. Ange Leonardi rend un vibrant hommage à la bêtise et au rire et affirme au XXIe siècle son héritage tout à la fois du roman picaresque, comique et satirique. Très bel éventail d'imbéciles enfantant un arc-en-ciel d'inepties.