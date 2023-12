Journal d'une peinture amoureuse a été publié en 2013 à quelques exemplaires fabriqués main aux micro éditions Première impression. J'ai toujours rêvé de le voir publié un jour à plus grande échelle : c'est chose faîte aujourd'hui. Il est des écrivains que l'on ignore. Parce qu'ils n'ont publié qu'une oeuvre ou parce qu'ils ne cadrent pas avec l'en place du moment. Lawrence est de ceux-là. Lawrence est peintre. Et quel peintre ! Il s'agit donc en l'occurrence d'une " Diagonale de l'artiste " : écrit littéraire - et quel écrit ! - d'un artiste. Peut-être la seule oeuvre littéraire de sa vie ! Et donc journal, suivi de poèmes : et quels poèmes ! Dignes des plus grands : j'ose l'affirmer. Alain Marc.