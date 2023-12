Ballade à travers les méandres de mon âme

Portés par les bruits de la nature et le son des vagues caribéennes, les vers s'éveillent et transportent le lecteur à travers une balade au coeur de la Martinique. Avec sensibilité, Utélie Crosnier-de-Bellaistre fait chavirer le lecteur dans les rêves enchanteurs des alizés ultramarins, le plongeant ainsi dans le bain d'une rivière chaude de poésie. Dans ce recueil vivant et optimiste, la poétesse laisse voir toute la beauté de son île bien-aimée, lui rendant hommage ainsi qu'aux personnes dont l'histoire et la vie l'ont inspirée.