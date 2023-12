Menaces sur une innocente ; Protégée malgré elle

Menaces sur une innocente, Lisa Childs " Aucune femme ne me mettra la corde au cou ! " Cette phrase, Dalton, policier de choc, l'a prononcée plus d'une fois. Pourtant, en croisant le regard de la beauté qu'il vient de découvrir dans le coffre d'une voiture, il sent naître en lui un instinct protecteur. D'autant que l'inconnue a perdu la mémoire. Dalton mène l'enquête et fait une découverte stupéfiante : sa protégée, qui se prénomme Elizabeth, est la tutrice d'une petite Lizzie, un bébé qui semble être au coeur d'un terrible complot. Protégée malgré elle, Angi Morgan En apprenant que le Texas Ranger Jesse Ryder a été chargé de la protéger suite aux menaces de mort qu'a proférées envers elle un homme contre lequel elle doit témoigner, Avery est doublement furieuse. D'abord parce que en tant que shérif adjoint elle est capable de se défendre seule, ensuite parce que Jesse, dont elle est toujours amoureuse, lui a infligé la plus grande humiliation de sa vie : il l'a abandonnée un soir sans explications alors qu'ils étaient sur le point de faire l'amour... Romans réédités