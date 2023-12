Une surprise pour l'hiver ; Un chalet sous la neige ; Le visiteur de Noël

Une surprise pour l'hiver, Scarlet Wilson "Allez-vous m'aider ? " Face au désarroi du Dr Riley Callaghan, April sent son coeur se serrer. Son collègue vient de découvrir qu'il a un fils de cinq ans et n'a aucune idée de la façon dont il doit s'en occuper. Touchée par sa détresse, April accepte de lui prêter secours - au risque de s'attacher à cette petite famille en construction, qui ne sera jamais la sienne... Un chalet sous la neige, Lee Wilkinson En route pour le nord de l'Ecosse où elle doit commencer un nouveau travail, Cathy se retrouve prise dans une tempête de neige. Alors que la peur l'envahit, un inconnu la guide jusqu'à un refuge. Là, tous deux cèdent à une passion irrépressible. Un moment de folie sans conséquence. Du moins Cathy le croit-elle, car son amant se révèle être son nouveau patron... Le visiteur de Noël, Renee Roszel En achetant, juste avant Noël, une petite demeure pour y ouvrir un bed and breakfast, Elissa voit s'exaucer son voeu le plus cher. Mais quelle n'est pas sa surprise de trouver à sa porte un inconnu ! Un homme qui prétend posséder le manoir voisin... et être le véritable propriétaire du terrain qu'elle vient d'acquérir. Résolue à dénouer cet imbroglio, Elissa accepte que le dénommé Alex s'installe temporairement chez elle... Romans réédités