Largo Winch Tome 24 : Le centile d'or. Edition spéciale, Prestige

S'il survit au vol orbital saboté par les activistes de We Blue, Largo Winch va devoir enquêter sur les sombres affaires qui gravitent autour d'une mine d'étain indonésienne. La conclusion d'un diptyque explosif ! Alors que Largo et le fantasque entrepreneur Jarod Manskind réalisent un vol orbital, les activistes altermondialistes de WeBlue prennent le contrôle de la navette et la précipitent sur Terre ! Largo, qui recentrait justement les activités de son groupe vers des activités plus éthiques, n'aura pas le temps d'aller au bout de son formidable projet, incluant la fermeture d'une mine indonésienne employant des enfants... Une mine autour de laquelle se concentrent de grands intérêts financiers et politiques que découvre progressivement Simon Ovronnaz.