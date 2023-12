Les Rita Mitsouko. The No Comprendo

Pour The No Comprendo, Catherine Ringer et Fred Chichin changent la dimension qui était la leur jusqu'au succès de Marcia Baïla. En travaillant une charpente rock-funk tirant vers des sons plus ronds, plus massifs aussi, mais sans tomber dans le piège de l'emphase pop. Une machine à danser intelligente, qui sait envelopper le funk d'atours un peu "crashés" et syncopés ; une boule d'énergie, fulgurante et chic à la fois où l'écriture soignée tient le premier rôle avec, en second degré, une dance-music agitant pieds, bassin et mollets pendant quatre minutes de pur plaisir.