Journal d'une vie tranquille Tome 5

Oscillant toujours entre souvenirs lointains et péripéties du quotidien, Chiba nous fait partager des moments forts de sa vie. Dans ce volume, on le retrouve aux côtés de Urasawa Naoki, pour son émission Manben. Il évoque une époque dorée pour l'économie japonaise, elle-même accompagnée par une explosion de la pollution au Japon. Il partage son goût pour " croquer " les gens au hasard, revient longuement sur la fin de Ashita no Joe, évoque son récent passage à l'hôpital. L'artiste, qui a survécu à nombre de catastrophes depuis l'entre-deux-guerres, s'inquiète néanmoins plus pour nous que pour lui-même... Un regard lucide et une mise à nu. Chiba offre un témoignage unique dans l'histoire du manga, qui permet de découvrir bien des aspects de ce milieu, habituellement très discret.