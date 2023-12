London Hayes Tome 3 : Traquée

Je suis un chevalier de Boudica comme les autres. Enfin, ça, c'est que je veux faire croire à tout le monde. Parce qu'en réalité, je suis différente. Mais la normalité, c'est surfait, non ? Il existe des pierres magiques très anciennes et ultra puissantes. Entre de mauvaises mains, elles peuvent causer notre perte. Je n'ai pas le choix, je dois les trouver. A tout prix. Même si je me mets en danger. Pour ne pas simplifier les choses, j'ai un vampire sur le dos, et pas n'importe lequel... Callan, le démon de la maison Duncan, un prince sombre et un peu trop séduisant à mon goût. S'il découvre qui je suis, je suis morte. Dommage... Avertissement : cet Urban Fantasy qui déchire parle d'une héroïne badass trop effrontée, d'un vampire arrogant qui fourre son nez partout, de pierres magiques très dangereuses et d'une hache. Bienvenue à Londres !