Les larmes de l'Homme Singe

Une catastrophe planétaire extermine en grande partie l'humanité. Amélie et Albin, follement amoureux, tentent de survivre dans leur ferme isolée du bocage normand et recueillent le petit Paul, devenu orphelin. Leur vie autarcique et harmonieuse va être perturbée par l'arrivée massive de Bonobos dans la forêt voisine et par la naissance d'un enfant monstrueux, mi-homme mi-singe. Cette histoire fantastique aux nombreux rebondissements aborde la survie humaine avec tout ce qu'elle comporte de risques et d'ingéniosité. Séances guerrières et manifestations de solidarité diffusent une inquiétante instabilité dans les villes sinistrées tandis qu'en huis clos, la cohabitation des fermiers et des primates libère des amours débridés souvent ponctués de drames.