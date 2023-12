Le homard plonge ses lecteurs dans un récit où des personnages aux destins tumultueux se croisent. Suivez Georges, un homme de cinquante ans qui veut coucher avec de jeunes femmes, Nicole, éprise de liberté se sentant emprisonnée par son mari, et Francis, un célibataire endurci spécialisé dans le fichage de reptiliens... Désireux de repartir de zéro, ils laissent tout derrière eux pour rejoindre un groupe secret à l'appel du mystérieux Monsieur Nihil. Ils rêvent dès lors de créer un ailleurs où plus rien ne serait jamais pareil, un monde nouveau qui serait pour eux une arche en plein déluge. Mais les espoirs sont parfois des chimères qui, quand ils sont déçus, laissent place à l'agressivité et à la démence... Plongez dans ce récit haletant où l'obscurité de l'âme humaine se déchaîne et où les limites de la survie sont mises à l'épreuve.