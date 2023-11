L'installation électrique du fourgon. Concevoir un circuit électrique adapté à ses besoins

Quand on n'a pas ou peu de notions d'électricité, la conception et la mise en place du circuit électrique d'un van peuvent sembler très obscures voire réservées aux spécialistes. Ce guide, rédigé par Lucile Hétier et Pierre-François Lecardez, animateurs du site Le Van Migrateur, fondateurs du Vancamp et ayant accompagné de très nombreux autoconstructeurs ces 6 dernières années, permet de comprendre les principes de base, les normes, les règles de sécurité et de connaître les matériaux existants pour concevoir un circuit adapté à ses besoins, sans oublier les questions d'autonomie (panneaux solaires, batteries) et de contraintes en matière de puissance.