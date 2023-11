Couteaux et stylets corses

L'auteur s'est attaché à retracer dans cet ouvrage l'évolution des couteaux et des stylets corses, en s'appuyant sur une abondante documentation, constituée au fil des années. Depuis les statues-menhirs jusqu'à nos jours, des recueils d'information aux témoignages, des dessins aux photos, ce sont des siècles qui défilent sous nos yeux. Les hommes, les techniques, les matériaux, la production, la réglementation, rien n'est oublié. Mais le livre va plus loin, et, par la présentation de nombreux couteliers et de leurs réalisations, il offre une vue d'ensemble de la renaissance de la coutellerie corse contemporaine. Cette approche demeure indissociable du contexte social, culturel et politique qui rythme cette histoire, que l'auteur, à la fois militant politique et artisan d'art, profondément imprégné par le Riacquistu, nous restitue. Cet ouvrage nous plonge dans a tramandera, cette nécessaire transmission des connaissances réunies par un homme convaincu de la nécessité de les partager.