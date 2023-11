Mohamed Sayah. Homme d’Etat au service de la Tunisie

Bien plus qu'une épitaphe, un "hommage" ou un portrait, ce livre retrace la vie et le destin de Mohamed Sayah, homme d'Etat tunisien et fidèle compagnon de Bourguiba, en empruntant trois voies principales : celle de la politique, celle de la morale et celle de la pensée. Avec précision, il nous offre un profond examen d'une des époques les plus riches et les plus complexes de l'histoire de la Tunisie, et nous conduit dans une découverte fascinante des influences - familiales, culturelles et politiques - qui ont construit l'un des hommes politiques les plus fascinants de ce pays. Le style narratif passionné et le travail de recherche minutieux de l'auteur mettent en lumière l'itinéraire de ce jeune normalien qui ira jusqu'au bout de ses rêves et de ses convictions.