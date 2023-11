La médecine personnalisée désigne une approche, relativement nouvelle, qui cherche à affiner le diagnostic et la prise en charge des patients en tenant compte de leurs prédispositions particulières, génétiques notamment, et en procédant ainsi à un profilage très spécifique de chacun et chacune. A ce titre, elle suscite l'engouement par ses promesses de thérapies très ciblées et son ambition de prédire, et donc prévenir, de nombreuses pathologies. C'est aussi une médecine qui se veut participative, donnant au citoyen-patient une place d'acteur et non simplement de bénéficiaire. Reposant sur une vision plus holistique de la santé que la médecine traditionnelle, son développement n'est cependant pas épargné par certains questionnements qui interrogent en profondeur le fonctionnement de notre société, comme celui de la propriété des données.