Les dents de la forêt

L'ours est mu par son ventre, le glouton a pour lui son agressivité, le lynx chasse à l'affût, immobile, tandis que les loups chassent en meute. La nature est bien faite et à chaque prédateur ses proies. Chacun ne fait que son métier sans chercher à faire souffrir. Là où les grands prédateurs ont déserté les forêts, on croise des carnassiers tels que le renard, le chat sauvage, la martre et la loutre. Au bas de la pyramide des prédateurs, les mustélidés se déclinent sous de nombreuses formes : le blaireau, la loutre, la martre, le putois... Nous côtoyons les hérissons, les reptiles, mais également les nouveaux venus que sont les ratons laveurs, les chiens viverrins et les chacals dorés. Dans la forêt, chacun prend sa place et, si l'une des espèces vient à disparaître, c'est toute la faune et la flore qui en pâtissent. Depuis des siècles, l'éradication, les pratiques de chasses et le braconnage des animaux provoquent leur disparition. Mais pas seulement ? : l'activité humaine, la transformation des biotopes, l'élevage et les animaux de compagnie provoquent l'effondrement de la biodiversité. Que deviennent les ours, les loups et les lynx dans pareil décor ?