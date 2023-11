Berta Zuckerkandl. De Klimt à Rodin, une salonnière et critique d'art entre Vienne et Paris

Célèbre en Autriche pour son salon au sein duquel elle accueillait les plus grands artistes et intellectuels de son temps - Gustav Klimt, Gustav Mahler, Stefan Zweig -, Berta Zuckerkandl fut elle-même une critique d'art majeure qui a impulsé et soutenu le développement de l'art moderne au tournant des XIX et XXe siècle. Belle-soeur de Georges Clemenceau, elle s'illustra aussi comme intermédiaire entre la France et l'Autriche en important les oeuvres d'Auguste Rodin et d'Eugène Carrière, celles de l'Impressionnisme et de l'Art nouveau. Cet ouvrage retrace le parcours hors norme d'une femme engagée qui croyait fermement qu'agir au-delà des frontières pour établir des échanges artistiques et culturels, permettrait de garantir la paix en Europe.