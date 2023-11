Lueurs dans la brume

Sandama, jeune fille candide et ingénue, grandit dans un milieu social profondément marqué par le patriarcat traditionnel où la femme est considérée comme un être inférieur à l'homme. Témoin malgré elle du traitement injuste de sa mère par son père Baba, elle aspirait à une vie meilleure et se fixa des objectifs pour lesquels elle se promit de se battre. Ainsi elle espérait pouvoir échapper au schéma imposé par la société selon lequel la place de la femme, ou la jeune fille, se trouverait uniquement dans le mariage et pas ailleurs. Mais elle finit par être inexorablement rattrapée par la réalité et se retrouva confrontée à un mariage forcé et précoce.