L'Ardenne Merveilleuse

En Ardenne, merveilleux païen et chrétien, forces du bien et du mal, se côtoient dans des légendes très localisées. Interrogeant les livres, mais également les témoins du cru, les auteurs ont prospecté la totalité de l'Ardenne centrale et méridionale, de l'Ourthe à la Semois, et même au-delà. Voilà un ouvrage remarquable qui nous offre un étonnant retour aux sources des croyances et des superstitions.