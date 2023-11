Quand Hubert Fortan et Pierre Marsac, entrepreneurs aussi complémentaires en affaires que dans la vie, prennent possession de la bonneterie Varennes, entreprise tenue d'une main de fer par La Duchesse, ils ne s'attendent pas à vivre autant d'aventures ! Entre l'ancienne patronne, aristocrate gouailleuse qui roule en Triumph et bouffe la vie à pleines dents, et ses ex-employées, sur qui elle règne telle la reine des abeilles, difficile de savoir qui est la plus délurée. Et c'est sans compter Chrys et Jos, deux soeurs perverses qui vont séduire nos deux héros et entretiennent avec La Duchesse des liens... étonnants. Patronne perverse est un récit social et truculent, chabrolien, dont l'érotisme cru restera longtemps dans la mémoire de ses lecteurs.