S'ouvrir à la complexité à l'école. De l'intelligibilité à l'agir

Les métiers de l'éducation n'échappent pas à la complexification du monde et de ses problématiques sociales et environnementales. Ne pas expliciter ni prendre en considération la complexité des réalités éducatives, pédagogiques et organisationnelles de l'école et ses raisons risque de laisser se développer parmi ses acteurs des représentations simplistes, simplificatrices, erronées voire caricaturales, sources de perte d'efficacité et de dégradation de ce service public. Au contraire, rendre intelligibles les évolutions récentes, les nouveaux défis, les méthodes et les valeurs émergentes contribue à penser les nécessaires adaptations aux différents échelons du système éducatif et l'amélioration qualitative des postures et gestes professionnels. Cet ouvrage collectif vise à éclairer la problématique de la complexité de l'école et à dégager des réponses et des axes de progrès qualitatif. Il s'organise autour de deux parties : une première portant sur la complexité du pilotage de l'école, qui donne la parole à une dizaine de personnes de la haute fonction publique : recteurs, inspecteurs généraux, inspecteurs d'académie, responsables du haut encadrement etc. ; puis une seconde qui présente les analyses d'une dizaine de praticiens, chercheurs et inspecteurs en vue de guider l'action éducative et pédagogique, par l'intelligibilité de sa complexité.