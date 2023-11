L'eau et le gaz du fourgon. Concevoir une installation adaptée à ses besoins

Faire la vaisselle, prendre une bonne douche, chauffer son eau et cuisiner des petits plats dans son fourgon aménagé, tout comme dans une vraie maison, c'est possible ! Le must, concevoir son installation soi-même ! Normes, sécurité, hygiène, matériel, branchements... Lucile Hétier et Pierre-François Lecardez, animateurs du site Le Van Migrateur, fondateurs du Vancamp, et ayant accompagné de très nombreux autoconstructeurs ces 6 dernières années, délivrent dans cet ouvrage toutes les informations pour que vous puissiez concevoir et installer vous-même l'eau et le gaz dans votre fourgon.