Les mouettes

Deux femmes d'un âge certain, dans un lieu incertain. On ne sait d'abord pas où l'on est, ni ce qu'elles font là. On sait en revanche avec certitude que, dehors, des mouettes crient très fort, alors qu'on est bien loin de la mer. Pourquoi sont-elles là, elles aussi ? Peu à peu, la conversation des deux femmes nous révèle que leur présence, à elles deux, dans ce salon banal, n'est pas un choix. Ou du moins que leur choix initial les a menées à une situation qu'elles n'apprécient plus vraiment. Des événements surviennent à l'extérieur, aussi insolites que la présence des mouettes. Ils pourraient changer le cours de leurs existences.