Cosmos tango / Refuge pour moutons et rêves. 2015-2021

Nous sommes en 2027. L'humanité se bat contre la crise climatique et la Chine projette de conquérir la Lune. Pendant que la planète s'essouffle, trois âmes inquiètes à trois endroits de la Terre se rencontrent en rêve et changent leurs propres destins mais aussi les destinées de la Terre. Qui sauvera la planète ? Une multitude d'hommes et de femmes attend l'aube et le réveil de la devineresse plongée dans ses rêves. Un bélier blanc la guide dans son sommeil sur les chemins des temps. Des âmes de tous pays, venues du passé ou du futur, la tirent par la main pour lui raconter leur propre histoire. Ils sont en fuite, en quête, en errance. Gergana Dimitrova et Zdrava Kamenova sont respectivement nées en 1975 et 1979. Toutes deux autrices et metteuses en scène, leurs travaux sont de plus en plus présents sur les scènes européennes. Zdrava est également comédienne et marionnettiste ; Gergana est pour sa part également traductrice, et dirige 36 Monkeys, une organisation non gouvernementale pour l'art et la culture contemporaine et alternative, qu'elle a fondée en 2007.