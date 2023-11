Le Crieur de nuit et le somnambule

Knut est crieur de nuit dans un village de montagne depuis deux ans. C'est un personnage sensible à tout ce qu'il voit, à la nature comme aux gens. Au fil des heures qu'il égrène, il s'ouvre, la nuit, aux pensées qui le traversent et, le jour, approfondit son lien avec ceux qui l'entourent : Réda, son ami berger philosophe ? ; Attie, qui a fui son pays ? ; Izzie, une des "? Anciennes ? " du village ? ; le peintre Peer, et Bortz, qui se refuse au monde. Un étrange personnage s'ajoute, qui vient hanter les nuits de Knut : le somnambule... Dans ce récit, l'auteure poursuit sa réflexion sur la relation aux autres et au monde, ainsi que sur le temps et la mémoire.