Chasseurs de fantômes Tome 6 : Menu spécial monstre

Rejoins la patrouille anti-fantômes avec Léo et Andrès ! Tout le monde le sait, la cantine, c'est franchement dégoûtant. Pourtant, à l'école de Kersville, les choses sont différentes : non seulement la nourriture est délicieuse, mais en plus il y a du dessert TOUS LES JOURS ! Mais mieux vaut se rappeler que, si les monstres sont d'excellents cuisiniers, eux aussi ont besoin de manger...