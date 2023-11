L'Arche et la galère. Un éditeur sur le pont

L'autobiographie de Rudolf Rach permet de comprendre de l'intérieur le processus de travail d'un éditeur de théâtre, interface délicate entre la création littéraire et celle du théâtre, chaînon souvent manquant en France par rapport à un pays comme l'Allemagne. L'importance des éditions de l'Arche dans le paysage théâtral français depuis plus d'un demi-siècle permet à Rudolf Rach de tracer un portrait très personnel du théâtre français, du côté du théâtre privé comme de celui du théâtre public. Son regard d'expatrié lui autorise une étude particulière des différentes situations que rencontrent les auteurs, face à leurs traducteurs, mais aussi face aux gens de théâtre et à leurs exigences. Tous ces éléments donnent lieu à des analyses très fines de l'évolution de l'art de la mise en scène des deux côtés du Rhin. Tous ces éléments personnels viennent enrichir une vision "à long terme" de l'évolution parallèle de nos deux pays sur plus de soixante-dix ans : jusqu'où nous ressemblons-nous, cousins germains, à partir d'où Français et Allemands demeurent-ils foncièrement différents ? Note de l'éditeur L'Arche et la galère est la version française de deux textes de Rudolph Rach publiés en Allemagne (Gleich nebenan et Alles war möglich, parus en 2020 aux éditions Bittner). Ces publications s'adressaient à un public allemand, en accord avec l'auteur, nous avons réduit l'ensemble pour privilégier la vision de Rudolph Rach éditeur (tant en Allemagne qu'en France) mais sans occulter la relation de l'auteur avec son pays d'origine.