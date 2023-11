Kobe. La légende sportive qui a fait rêver le monde

A l'occasion de l'anniversaire de sa mort, un hommage au basketteur décédé en janvier 2020, avec des témoignages, des anecdotes inédites, comme celles des années italiennes (de 6 à 13 ans), alors que, entre les matchs que disputait son père - basketteur lui aussi -, il enchantait les spectateurs avec ses jongles. Des analyses tactiques et psychologiques permettent d'entrer dans l'univers du dernier grand champion du basket NBA. Son enfance dans le sillage de son père Joseph, ses débuts en Italie, sa révélation explosive en NBA. Durant toute sa grandiose carrière, Kobe n'a jamais été un joueur facile à entraîner. Dès l'âge de 15 ans, il savait déjà quel était son objectif : devenir le plus grand joueur de tous les temps. Mais sans sa détermination, Kobe n'aurait peut-être pas entrepris et réalisé tous les grands exploits que nous lui connaissons, y compris son match d'adieu digne d'un " One Man Show ", avec 50 tirs de champ et 60 points marqués. Le dernier de ses innombrables records.