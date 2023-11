Mars 2020. Une rade de Brest à la beauté secrète, un océan miniature peuplé d'îlots, de grèves, de bois épais et de chemins creux, un paysage labyrinthe mutant au gré des marées. Un jeune chercheur en acoustique sous-marine, Awen, qui se volatilise, plongeant dans l'incompréhension ses amis, dont Katelynn, toute jeune neurologue au nouvel institut du CHRU. Un corps, rendu par l'océan trois mois plus tard. Celui d'Awen ? Avec Pierre, son patient dépressif, Katelynn va remonter le fil du temps et tenter de comprendre la disparition d'Awen, son amour immodéré pour la faune marine, la nature, les liens ambigus qu'il entretient avec un groupe de jeunes écologistes radicaux et les méandres de l'enquête officielle qui semble s'intéresser au plus haut point à l'affaire. En acoustique sous-marine, le bruit de mer zéro est l'absence de son, le niveau de silence qui règne dans une zone calme de l'océan profond.