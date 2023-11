Mahsa Amini, jeune Iranienne de 22 ans, décède le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des moeurs, accusée d'enfreindre le code vestimentaire strict qui impose aux femmes le port du hijab dans l'espace public. Sa mort déclenche une véritable révolution et de nombreuses manifestations en Iran. La réponse du pouvoir est implacable : la répression se durcit. En six semaines, des centaines de personnes sont arrêtées, condamnées, exécutées, à l'issue de procès expéditifs. Iran In/Out est le souff le de la liberté face à la dictature. Sarah Doraghi y dénonce tous les interdits qui étouffent la société, mais que le peuple iranien apprend à contourner pour survivre. S'embrasser, danser, rire, se montrer, penser ou s'exprimer librement... autant d'actes ordinaires devenus gestes de résistance pour une population réduite au silence. Au travers de photographies exclusives, elle illustre avec tendresse, humour et poésie, le courage, la détermination, la force des Iraniennes et des Iraniens. La vie ne s'interdit pas. L'avènement d'une démocratie laïque n'est plus un rêve pour les Iraniens, mais une nécessité vitale.