Vie de Sainte Philippine Duchesne. Une femme, une pionnière, une sainte

Par tous les aspects de son existence, Philippine Duchesne fut une femme de la "frontière" . Son Dauphiné natal, province frontière de la vieille France, fit preuve au cours des siècles d'un vigoureux génie dans l'opposition et la résistance, dans l'initiative et l'indépendance... ... Philippine Duchesne partagea sa vie de part et d'autre de cette "frontière" , s'installant d'abord dans ce qu'elle appelait désespérément "le plus retiré des villages des Etats-Unis" , faisant oeuvre de pionnier dans la vallée du Mississippi au milieu des Créoles et des Américains, puis enfin passant de l'autre côté pour travailler avec les Potawatomis. Elle pratiqua des routes qui avaient été jadis des traces d'Indiens ou des pistes de buffles. Elle voyagea de façon précaire à cheval, au fond de voitures sans ressorts ou dans des charrettes à deux roues, en pirogue, en radeau ou en bateau à vapeur...